Alvino: "Il Napoli deve giocare con leggerezza, nessuna ossessione della vittoria a tutti i costi"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Mertens e Osimhen in campo insieme contro la Roma? “E’ evidente che il Napoli che affronterà la Roma farà a meno di uno tra Fabian e Zielinski. Credo il polacco sia l’indiziato numero uno a non giocare. Non credo che far giocare insieme Mertens e Osimhen dall’inizio sia fuori dalla logica. Il Napoli in questo momento crea senza però concretizzare, come accaduto nel primo tempo contro la Fiorentina. Abbiamo bocciato quel Napoli che ha perso domenica, ma poi rivedendo la partita con calma e mente fredda ho notato che la squadra ha creato tante occasioni gol. Adesso è arrivato il momento di concretizzare queste occasioni.

Credo che la pressione per la doppia vittoria delle milanesi possa essere trasformata in prestazione e quindi in vittoria. Il Napoli deve stare con la testa libera, deve giocare questo scorcio di stagione con leggerezza, perché ha fatto bene fino a questo momento e potrebbe fare benissimo in questo finale. Spero che non ci sia quell’ossessione della vittoria a tutti i costi, che ho ravvisato in molti giocatori dopo il pareggio di Mertens. Dopo l’1-1 il Napoli non ha dimostrato di avere i nervi saldi perché voleva vincere e ha concesso troppo alla Fiorentina, per vincere devi anche aspettare il momento giusto”.