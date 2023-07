Alvino: “Il Napoli è ricco, proporrà a Osimhen un ingaggio fuori da ogni immaginazione”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Per me un centravanti come lui in questo momento è insostituibile. Al pari di Haaland di meglio non c’è in Europa. Un difensore centrale bravissimo lo puoi sostituire ma un attaccante come Osimhen non lo puoi sostituire. Io credo che nell’accordo stipulato qualche settimana fa tra Garcia e De Laurentiis ci sia stata la permanenza di Osimhen. Detto ciò il Napoli, società ricca e con le casse piene perchè ha lavorato bene, si può permettere - e lo farà - il lusso di proporre a Osimhen un ingaggio fuori dall’immaginazione che tutti noi abbiamo”.