Alvino: “In ritiro è suonato un campanello d’allarme, giusto fare gli opportuni approfondimenti”

"Per il resto ci sono solo note positive qui in Abruzzo, file chilometriche al palazzetto e allo Stadio Patini”.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Le note negative di questo ritiro sono solo quelle legate a questi infortuni e affaticamenti muscolari. E’ un campanello d’allarme che è suonato, è sotto gli occhi di tuti la decisione di Garcia di moderare un po’ le sedute. Il tecnico francese sta un po’ modulando il programma che era in origine. Giusto che il Napoli faccia i dovuti approfondimenti.

Questi problemi fisici sono un’assoluta anomalia per il Napoli. E’ opportuno che il club faccia tutte le opportune considerazioni. Mi piacerebbe che rispetto a questa ansia, che serpeggia tra i tifosi, ci sarebbe più chiarezza nei comunicati del club. Per il resto ci sono solo note positive qui in Abruzzo, file chilometriche al palazzetto e allo Stadio Patini”.