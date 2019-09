Alvino: "Insigne e Milik non forzeranno i tempi. Llorente? Non dal 1', Younes sì"

Ultime di formazione dalla voce di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal: "Llorente sta benissimo, è un giocatore integro. Ha effettuato una preparazione personalizzata ed è un uomo che Ancelotti può utilizzare. Da ciò che ho capito io, però, al momento non ha una partita intera nelle gambe. L'opzione che è più in testa ad Ancelotti in questo momento è quella di un ingresso di Llorente a partita in corso. Discorso diverso per Younes, che scalpita perché vuole dimostrare tutto il suo valore. Si sente dentro al progetto del Napoli ed è un'opzione da tenere in considerazione".

INSIGNE E MILIK - "Nessuno chiederà ai due di forzare i tempi. Il Napoli ha una rosa ampia, ci sono tanti egregi sostituti. E' giusto anche che giochi la riserva quando il titolare è mezzo infortunato, è un discorso a cui la società pensa quello delle rotazioni. Napoli-Samp? Fatto salvo il discorso degli abbonamenti, che resta inconcepibile, la percezione che si ha è che sabato ci sarà un pubblico diverso rispetto a quello desolante dell'anno scorso".