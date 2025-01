Alvino: “Interesse per Adeyemi tattica per depistare e stanare lo United. Non escludo una cosa”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero, del possibile sostituto di Kvaratkshelia: “Quando sento troppi nomi faccio fatica ad andarci dietro, per un motivo molto semplice, Antonio Conte è stato lapidario: comprare per comprare non vale la pena. Il Napoli sta facendo una tattica come fa il gatto col topo. Il nome di Adeyemi, giocatore che al Napoli interessa sul serio, in un gioco di tattiche potrebbe anche essere lanciato per dire allo United: ‘Guarda, tu resti fermo sulla tua posizione? Sappi che mi vado a prendere il giocatore dal Dortmund, dove economicamente mi prendo un buon giocatore anche ad una cifra minore'.

Il Napoli ha il sì di Garnacho, mentre quello di Adeyemi non c’è. L’interesse per Adeyemi lo vedo più come una tattica per depistare e far abbassare le pretese economiche del Manchester United. E’ una partita che andrà ai tempi supplementari, non escluderei una conclusione dell’operazione sul gong del mercato”.