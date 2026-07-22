Buongiorno Ko, Ceccarini: "Questa l'ipotesi più concreta per la sostituzione"

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"L'infortunio a Buongiorno è stato una brutta tegola. Il difensore si opererà e i tempi di recupero sono abbastanza lunghi".

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini analizza le strategie di mercato del Napoli, soffermandosi sulle conseguenze dell'infortunio di Alessandro Buongiorno e sulle prossime mosse della dirigenza azzurra. Secondo il giornalista, "l'infortunio a Buongiorno è stato una brutta tegola. Il difensore si opererà e i tempi di recupero sono abbastanza lunghi".

Per il momento, però, il club avrebbe deciso di non intervenire immediatamente: "Al momento la decisione è quella di fare affidamento alle forze interne. Poi, quando la rosa verrà un po' sfoltita, il Napoli si muoverà in maniera decisa per fare un'entrata". Per il reparto arretrato, Ceccarini individua un nome su tutti: "Per il ruolo di centrale l'ipotesi più concreta rimane Gatti, che già in passato era stato nel mirino degli azzurri. Allegri lo conosce molto bene e potrebbe essere una buona soluzione".