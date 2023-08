Alvino: “L’arbitro Giua è scarso. Quando ho visto la designazione mi sono venuti i brividi”

Sarà Antonio Giua l’arbitro di Napoli-Sassuolo. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Goal la designazione

Sarà Antonio Giua l’arbitro di Napoli-Sassuolo. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Goal la designazione: “Giua è scarso. Non mi piace, l’ho sempre valutati negativamente. Ha dei precedenti col Napoli da brividi con dei rigori fasulli in un Napoli-Parma, poi un rigore non concesso a Milik contro il Lecce. Quando ho letto la designazione di Giua mi sono venuti i brividi. Non vorrei che in una serata di festa quest’arbitro non decida di fare il guastafeste. Non voglio mettere le mani avanti, non voglio piangere, però questi arbitri non all’altezza della situazione dovrebbero essere estromessi dall’AIA”.