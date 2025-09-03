Alvino: "Mercato? Date vanno riviste, non può durare anche col campionato"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub Italia alla fine del mercato italiano: "Non se ne poteva più di questo mercato troppo lungo. Andrebbe rivisto almeno nelle date. Non si può iniziare il campionato a mercato aperto. Voglio dedicare un pensiero a chi si è sbizzarrito nei pronostici, nelle griglie, nel vestire i panni dei severi professori dando i voti. Come sempre accade, le griglie e i voti alla fine del mercato alla fine vengono quasi sempre totalmente sconfessati dal campo".

