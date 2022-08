Alvino: "Mertens alla Juve? Non basta super ingaggio, la sua napoletanità non si compra"

Mertens alla Juve. Non ci crede Carlo Alvino che a Kiss Kiss Napoli ha detto

Mertens alla Juve. Non ci crede Carlo Alvino che a Kiss Kiss Napoli ha detto: "La napoletanità di Mertens non la puoi monetizzare. Puoi cacciare tutti i soldi che vuoi, ma non è un ingaggio faraonico che farà la differenza, Dries è napoletano dentro e la sua napoletanità non ha prezzo".