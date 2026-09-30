Alvino: "Neres finalmente in condizione! Per Allegri la sosta è una benedizione"

Alvino analizza la lunga pausa del campionato: tre settimane difficili per tifosi e addetti ai lavori, ma preziose per permettere ad Allegri dei recuperi

Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale "Dillo ad Alvino" su Teleclub Canale 77, ha analizzato la lunga sosta che attende il Napoli: "Sono tre settimane senza campionato. Per noi addetti ai lavori, ma soprattutto per voi tifosi, diciamolo chiaramente: questa lunga sosta è un cazzotto in faccia. Ritmi spezzati, domeniche vuote, un'attesa oserei dire inaccettabile". Per Massimiliano Allegri, però, lo scenario cambia: "Per Massimiliano Allegri questi 21 giorni sono una vera e propria benedizione. È il momento perfetto per rimettere insieme i pezzi, ritrovare le forze e lavorare su quell'equilibrio e quella brillantezza che finora sono mancati".

Alvino: "Il Napoli ha l'oro tra le mani"

La pausa servirà soprattutto a migliorare la condizione di diversi azzurri. Alvino sottolinea: "Abbiamo un Neres finalmente in condizione, insieme a McTominay che ha superato brillantemente il problema al cuore. Poi c'è Kevin De Bruyne, da inserire stabilmente nelle rotazioni dopo gli impegni con la Nazionale". Attenzione anche al recupero di Badiashile e alle condizioni di Anguissa, da valutare quotidianamente. Secondo il giornalista, il margine di crescita degli azzurri resta notevole: "Gli altri hanno già un'identità che difficilmente smarriranno. Il Napoli, invece, ha l'oro tra le mani".