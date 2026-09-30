P. Cannavaro: "Invidia per Fabio? No, io sono stato capitano del Napoli. Lui l'ha sempre sognato"
Paolo Cannavaro torna a parlare del rapporto con il fratello Fabio e dei paragoni che hanno accompagnato inevitabilmente la sua carriera. Intervistato da Il Mattino, l'ex capitano del Napoli racconta: "Per me è stata una fatica enorme portare il nome di Cannavaro sulle spalle. Sono stato sempre il "fratello di Fabio". Quando ho smesso tutti hanno imparato a capire che io sono io. I fratelli vengono sempre messi a confronto, spesso in maniera spietata".
Cannavaro: "Io ho una cosa che Fabio ha sempre sognato"
Nessuna gelosia, però, per gli straordinari successi conquistati dal fratello, campione del mondo e Pallone d'Oro nel 2006. Paolo Cannavaro spiega: "Invidia? Da parte mia, solo tanta gioia ogni volta che l'ho visto trionfare in qualcosa, come il Mondiale o il Pallone d'Oro. E poi io ho una cosa che lui ha sempre sognato: sono stato il capitano del Napoli".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro