Stadio Maradona, Manfredi: "Abbiamo cronoprogramma che stiamo seguendo"

Passo avanti per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli ha approvato uno stanziamento da 50 milioni di euro di risorse pubbliche destinato alla ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta, con l'obiettivo di rafforzare la candidatura della città tra le sedi che ospiteranno gli Europei del 2032.

Stadio Maradona, stanziati 50 milioni: Manfredi conferma il cronoprogramma per Euro 2032

Al termine della seduta del Consiglio comunale, il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto il punto sull'iter e sulle prossime tappe previste per arrivare alla presentazione del dossier definitivo: "Abbiamo completato tutta la procedura, adesso stiamo garantendo la copertura economica. Per Euro 2032, la decisione finale spetta a Uefa. Stiamo avviando la parte finanziaria da un lato c’è la Regione che sta operando attraverso il Cipes e noi facciamo la nostra parte. Abbiamo un cronoprogramma di attività e decisioni che stiamo seguendo".