Liverani: "Napoli superiore a Milan e Juve, arriverà tranquillamente tra le prime quattro"

Fabio Liverani analizza la lotta ai vertici della Serie A e si dice fiducioso sulle possibilità del Napoli di Allegri.

Fabio Liverani, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra, ha fatto il punto sulle gerarchie della Serie A, indicando l'Inter davanti alle concorrenti ma riservando parole di fiducia al Napoli: "L’Inter è ancora sopra tutti, poi dico la Roma per continuità di gruppo e allenatore. Non credo che il Napoli con tutta la rosa sia dietro il Milan era Juve perchè ritengo sia superiore, al pari del Como che mi piace molto, ma va valutato sul doppio impegno".

Liverani: "Allegri mi pare sereno della squadra"

L'ex allenatore si è poi soffermato sul progetto azzurro e sull'obiettivo Champions: "Il Napoli ha deciso di investire sul pronto con Conte e ora che c'è Allegri mi pare sereno della squadra. Poi c'è da capire il prossimo anno come si potrà costruire, ma è necessario arrivare nelle prime 4 posizioni e, nella totalità della rosa, credo che ci riuscirà tranquillamente".