Alvino: "Nuova maglia troppo invasiva, ma forse sono un inguaribile romantico..."

Tanti feedback positivi per la nuova maglia del Napoli. Carlo Alvino, però, è in disaccordo e commenta così a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi piacciono le strisce sui lati. Io sono un inguaribile romantico, mi piacciono le maglie classiche. Mi sarebbe piaciuto un impatto meno invasivo. Non sono molto entusiasta di questa maglia, ma alla fine è sempre quella del Napoli ed è sempre quella per cui fare il tifo".