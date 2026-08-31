Del Genio ironico: "Niente pressing per il caldo? In area del Como si sudava di più"

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Il giornalista Paolo Del Genio analizza Napoli-Como: due punti positivi e due punti negativi, di cui l'incapacità di andare a pressare

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Napolità per commentare i temi di Napoli-Como: "Punti positivi: nonostante le difficoltà nel primo tempo siamo riusciti a costruire qualcosa, e nella parte finale il Como ci ha temuto, si è preoccupato di noi; questo è un segnale che viene riconosciuta la forza del Napoli".

Napoli-Como: i punti negativi individuati da Del Genio

"Punti negativi: l'incapacità di andare a pressare; ho capito che faceva caldo, ma lo stesso caldo lo avevano i giocatori del Como e sono andati a pressarci in area piccola, non era solo nell'area di rigore il caldo e se andavi lì si sudava di più (ride, ndr). È chiaro che si può pressare per meno tempo quando fanno 40 gradi, però almeno all'inizio potevamo ripagarli con la stessa moneta. Il secondo punto negativo è la costruzione: non ci viene bene, non ci era venuta bene neanche a Genova. Non ci viene bene non per quella frottola che stanno raccontando in giro, cioè che non avremmo i giocatori adatti per costruire. Ci sono mille idee per costruire: con le idee, il posizionamento, la convinzione, gli uomini giusti, il pallone fatto passare per i piedi giusti nella zona giusta".