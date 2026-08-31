Olivera bocciato, Iori: "Inammissibile un errore così in Serie A!"

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Il giornalista Alessandro Iori su Napoli-Como: inammissibile l'errore di Mathias Olivera, assolto invece Rafa Marin per la scelta in costruzione

Alessandro Iori, giornalista Dazn, è intervenuto al podcast Tutti in the Box per commentare i temi di Napoli-Como. Di seguito le sue parole: "Il Napoli avrà sì tanta qualità, soprattutto da metà campo in su, ma a livello difensivo è una squadra a cui manca qualcosa. La roba che fa Olivera sul primo gol credo che non sia ammissibile in Serie A, e non solo in Serie A, ad alto livello... cioè, sbagliare una lettura di quel tipo con Diao che taglia dentro e gli ruba il tempo in una valutazione non difficile. Un difensore che corre lontano dalla palla invece che andare ad aggredirla, come fa Diao, poi srotolando il tappeto rosso verso il gol. Significa che dei concetti difensivi qualcosa manca.

È stato molto criticato Rafa Marin per la palla ad Anguissa, ma io credo che quella sia una palla che si può dare, e che Anguissa gestisce male e Rrahmani ancora peggio. Magari è una palla un po' pericolosa ma totalmente gestibile: c'è l'errore tecnico di Anguissa e c'è l'errore di lettura di Rrahmani che a quella palla deve dare un calcio di 80 metri e la chiudi lì. Ma non è un errore di concetto di costruzione dal basso".