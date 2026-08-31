Napoli ko, Pagliari: "Latita il gioco, anche a Genova non mi era piaciuto Allegri"

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Il procuratore Silvio Pagliari sul Napoli di Massimiliano Allegri: rosa in grado di lottare per il titolo, ma va ritrovato subito il bel gioco

Il procuratore Silvio Pagliari è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giuntoli come lo vede all'Atalanta?

"Lo vedo bene all'Atalanta, può esprimere tutte le sue potenzialità, con una grande proprietà. Con Sari hanno cambiato parecchio, visto che giocano in maniera diversa. Hanno una squadra fortissima".

Carnevali nel posto giusto?

"Assolutamente si, è l'alter ego di Marotta. Ha grande esperienza, Serviva come il pane"

Come vede il Napoli?

"L'ho visto col Genoa, ha vinto ma non mi è piaciuto. Penso che Allegri debba dare un bel gioco, hanno giocatori importanti. Può puntare a vincere lo Scudetto. Ma latita il gioco e va ritrovato subito, soprattutto in attacco".

Inter, che ne pensa del mercato fatto?

"Marotta e Ausilio hanno fato una campagna acquisti importantissima, Lautaro è il vero acquisto, hanno rifiutato offerte importanti. E' la candidata per lo Scudetto. Voglio vedere che succede sul mercato alla Juve in queste ultime ore. Se azzeccano l'attaccante, la Juve si può inserire".

Cosa dice di Paratici?

"Ha fatto una campagna acquisti incredibile alla Fiorentina, hanno stravolto la squadra. Va dato tempo a Grosso, non è facile amalgamare in fretta la squadra".

La stuzzica il Como in Champions?

"Si, come fanno calcio e non solo. E' un esempio da seguire. Hanno speso tanto, è vero, è un progetto importante. Tra un paio d'anni non mi sorprenderebbe se vincesse lo Scudetto. E' una grandissima squadra che farà parlare di sè, per la grande proprietà e la grande dirigenza".