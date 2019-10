Alvino: "Politica chiara del club sui giovani, non spende 6-7mln per 16enni ma anche 30 se già formati"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulle ultime in casa Napoli ed il presunto accostamento di Haaland al club partenopeo: "Haaland? La politica del Napoli sui giovani è evidente, non c'è la possibilità economica di pagare giovane sedicenni o diciassettenni per 6-7 mln, dovresti prenderne 4-5 per poiu valorizzarli, ed allora si arriva all'investimento di 30 mln per Fabiàn, un step successivo con un giocatore già strutturato ed un crack potenziale. Se lo metti sul mercato a 70-80 mln se lo vengono a prendere di corsa. Che poi Roma e Juve abbiano perso l'occasione, bisogna dire che il calcio è anche questo. Giuntoli è mostruosamente bravo, ha esperienza e attributi, ha una serie di osservatori, elenco inimmaginabile, arrivano proposte quotidiani di giovani di 16-17 anni a pochi mln. Ovviamente non può fare questo tipo di investimento e si aspetta lo step successivo".