Alvino protesta: "Pasticcio Franchi! Stadio Fiorentina non garantisce la pubblica sicurezza"

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia con il suo editoriale, ha parlato della decisione di giocare Fiorentina-Napoli allo Stadio Artemio Franchi nonostante i lavori in corso. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il titolo è ‘pasticcio Franchi’, il Franchi è lo stadio di Firenze. Un pasticcio perché lo stadio di Firenze che apre i battenti proprio in occasione della gara di sabato contro il Napoli, è uno stadio che in un altro paese resterebbe chiuso per ristrutturazione. Resterebbe chiuso perché mancano proprio i fondamenti elementari per tenerlo aperto.

Non è garantita la sicurezza allo stadio Artemio Franchi, tanto che ogni volta che si gioca c’è bisogno di un’autorizzazione. Proprio perché ci sono tanti lavori in corso. Ma in Italia sapete come funziona: bisogna soccorrere il potente di turno, il potente di turno è il club viola. La Fiorentina, a giusta ragione dal suo punto di vista, vuole giocare a Firenze con i propri tifosi, e quindi viene autorizzata di volta in volta l’apertura dello stadio. Ma mancano proprio le basi essenziali per garantire la pubblica incolumità. Eppure l'autorizzazione c'è e lo stadio è aperto“.