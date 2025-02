Alvino: "Rinnovo ad un passo, sarà annunciato a breve"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Tra i temi trattati, anche quello relativo al futuro di Meret, che ha il contratto in scadenza e che è molto vicino al rinnovo: "Su Meret le parti hanno in scaletta un incontro a fine mese, c'è volontà comune e il matrimonio sarà annunciato a breve per un prolungamento che sicuramente al Napoli farà piacere come anche al ragazzo".

Del futuro di Meret ha parlato a Tmw anche il suo agente, Pastorello: "Per il rinnovo c'è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c'è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l'accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due", le sue parole.

Il ds del Napoli Giovanni Manna mercoledì scorso in conferenza stampa disse: "Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane".