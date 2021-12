Alvino saluta il 2021: "Aperto e chiuso con la maledizione Spezia. Il mio momento più bello..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del 2021 che sta per andare in archivio: "Anno aperto e chiuso maledettamente con lo Spezia, anche scaramanticamente da evitare. Mi è piaciuto molto l’inizio di campionato targato Spalletti ed il momento in particolare direi la vittoria contro la Juventus perché è sempre un piacere. Io sono anti juventino, ne vado fiero, e godo sia per la vittoria che per la loro sconfitta. Poi ricordiamo Napoli-Lazio per la serata, le presenze, l’atmosfera e come è maturato il risultato. La serata perfetta con grande organizzazione e dei super gol”