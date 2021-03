Alvino sbotta: "Non ricordo di aver mai visto tre caz**te tanto grosse in appena 60!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così il pareggio tra Sassuolo e Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli è stato sull'orlo del tracollo e avrebbe meritato la sconfitta, ma poi ha tirato fuori i gol ed è andato anche in vantaggio. Non ricordo a memoria d'uomo che nel giro di 60 secondi tre giocatori fanno tre caz**te macroscopiche. Sbaglia Di Lorenzo a non ascoltare Insigne e buttare il pallone avanti. Bakayoko poi ha possibilità di rimediare, eppure invece di bucare il pallone sbaglia a sua volta. Manolas poi commette il terzo errore facendo una cosa da folle.