Alvino sicuro: "Osimhen deve giocare sempre titolare, sarà la marcia in più del Napoli"

Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il mercato resta vigile ma non in movimento. In questo momento qualsiasi previsione che si fa resta di essere azzardata o priva di fondamento. Andare in Champions è fondamentale per il Napoli ma anche per lo stesso Gattuso. Un Gattuso che lascia Napoli con la conquista della Champions, andrebbe via con un voto in pagella molto alto. Se la scintilla che scoccò all'epoca può ancora dare via al fuoco, forse qualcosa si potrebbe fare. Altrimenti non c'è altra soluzione che separarsi.

Gattuso non ha messo il broncio a De Laurentiis, è una scelta consensuale tra i due. Inter? Penso che non ci siano dubbi, in difesa ci saranno Manolas e Koulibaly con Politano, Osimhen, Insigne e Zielinski. Mertens pronto a subentrare. Per me deve giocare sempre titolare Osimhen. E' perfettamente entrato nei meccanismi. Sarà la marcia in più del Napoli".