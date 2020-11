Alvino: "Spogliatoio spaccato? Non è cosi, ben venga questo clima di confronto!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Diamo merito al Milan, loro hanno studiato il Napoli. Spogliatoio spaccato? Ma non è cosi! Come in tutte le famiglie, ci sono varie anime, una la vede in un modo ed uno in un altro. Il confronto che c'è nel Napoli è vitale, ben venga!".