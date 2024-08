Alvino su Osimhen: “Il Napoli aveva deciso di non svenderlo e non lo svenderà”

"Resto dell’idea che il patto tra gentiluomini verrà mantenuto anche se nelle ultime 24 ore non tutti hanno agito da gentiluomini".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il Napoli ha dimostrato di essere il club tra i più forti al mondo, di una potenza inimmaginabile, che non ha abbassato la testa difronte a niente e a nessuno. Il tifoso del Napoli deve essere orgoglioso di questo club, che sta indirizzando la politica del calcio europea.

Caso Osimhen? Chi ha fatto promesse non è stato in grado di mantenerle. Il Napoli invece continua a mantenere dritta la barra sul suo atteggiamento, aveva deciso di non svendere Osimhen e non lo svenderà. Ci saranno i tempi supplementari per Osimhen, non inserirlo in rosa non va letto come un atto punitivo. Resto dell’idea che il patto tra gentiluomini verrà mantenuto anche se nelle ultime 24 ore non tutti hanno agito da gentiluomini.

Cosa è successo con l’Al-Ahli? Il club saudita accontenta, a giusta ragione, il calciatore. Ma mi è sembrato meno propenso ad accontentare il Napoli, che non ha richiesto per intero la clausola da 130mln. Ma l’Al-Ahli ha alzato un muro per una cifra irrisoria per quelle che sono le sue casse, magari questi ultimi giorni porteranno a tutti un po’ di buon senso per chiudere questa pagina”.