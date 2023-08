Alvino su Osimhen: "Out solo per precauzione, giocherà già dalla prossima"

Così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino.

"Come avevo ampiamente anticipato l’emarginato (?) Lozano è regolarmente in campo … poi si faranno tutte le dovute valutazioni di mercato … e per sgombrare il campo dagli equivoci la prossima amichevole vedrà regolarmente in campo Osimhen, tenuto fuori solo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento. NON FATE FILM INUTILI! #ForzaNapoliSempre", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Canale 8, Carlo Alvino.