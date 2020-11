Alvino su Osimhen: "Presto per dire se sarà titolare o meno, ma mi sembra molto difficile..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulle ultime di casa Napoli: "Il Napoli ha certezza che il ragazzo sarà domani in Italia. Ho difficoltà a pensare che Osimhen possa giocare domenica sera, bisogna metterlo fortemente in dubbio. E' vero che è presto, dopo gli esami se ne saprà di più, ma è giusto pensare ad un Osimhen non titolare nella sfida di domenica a Fuorigrotta".