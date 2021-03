Alvino sui diritti tv: "ADL visionario, faceva questi discorsi dieci anni fa"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Serie A a Dazn? Bisogna adeguarsi e stare al passo dei tempi, è la vittoria di De Laurentiis, lui si batte da tempo per le OTT. Dobbiamo guardare avanti. L'offerta di Dazn era irrinunciabile, per me si è perso anche troppo tempo. La Serie A ne esce ancora più ricca. De Laurentiis questi discorsi li faceva dieci anni fa".