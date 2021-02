Alvino sul futuro di Gattuso: "Oggi posizione salda, ma vediamo che succede domani"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "La società in questo momento in maniera ufficiale, con un tweet e la presenza continua di De Laurentiis, ha fatto capire in maniera chiara di essere vicina all'allenatore. Il calcio, oggi, è legato ai risultati. Gattuso è sulla panchina e lo è in maniera salda, sabato. Già domani, a fine Atalanta-Napoli, dovremo capire se è ancora saldo oppure no. Io spero di sì perché un risultato positivo tiene salda la sua panchina. La società è stata chiara, si va avanti con Gattuso fino a fine stagione, ma devono arrivare i risultati".