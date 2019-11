Alvino sul ritiro pre Genoa: "Il Napoli lo fa sempre prima della sosta per le nazionali..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato tramite Twitter la decisione emersa nelle ultime ore riguardo il ritiro che si terrà in casa Napoli alla vigilia del match contro il Genoa: "Oggi addirittura fa notizia che il Napoli è in ritiro domani sera prima della gara contro il Genoa dimenticando che gli azzurri lo fanno sempre quando ci sono partite prima delle sosta per la Nazionale".

Oggi addirittura fa notizia che il Napoli è in ritiro domani sera prima della gara contro il Genoa dimenticando che gli azzurri lo fanno sempre quando ci sono partite prima delle sosta per la Nazionale. — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 7, 2019