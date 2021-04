Alvino: “Superlega una schifezza senza precedenti. Proverei ribrezzo pure se ci fosse il Napoli”

Carlo Alvino, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della Superlega: "Per me questa è una schifezza senza precedenti. Mi farebbe schifo e ribrezzo anche se ci fosse il Napoli dentro. Lo dico con sincerità e sono convinto di quanto affermato. Per me questo non è calcio, è solo business, che va contro la passione di milioni di persone. Non è accettabile quanto hanno pensato questi signori".