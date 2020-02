Alvino: "Telefonata di ADL a Gravina ha portato la FIGC ad intervenire sugli arbitri"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sulla questione arbitrale con la FIGC che ha chiesto agli arbitri di andare di più al VAR ed alla FIFA per sperimentare il Challenge: "Io ogni giorno scrivo a Rizzoli e Nicchi per invitarli a parlare sugli errori di Giua col Lecce, lo farò finchè avrò voglia. Da statuto rispondono alla FIGC e credo la telefonata di ADL al presidente federale Gravina può aver sensibilizzato poi la Figc a farsi portavoce per la sperimentazione del Challenge. Inutile che ci giriamo intorno: c'è una questione arbitrale e chi non ne parla è connivente perché ormai sta esplodendo. S'è creata anche una spaccatura tra la federazione e l'associazione arbitrale..."