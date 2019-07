Alvino: "Testa agli esuberi, ma il Napoli non svenderà nessuno"

Fin qui due acquisti e una cessione per il Napoli, che adesso punterà ad aumentare il numero delle uscite. Idee chiare sul mercato, come sostiene Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha le idee chiare sul mercato. I tempi del Napoli sono dovuti ad una linea comportamentale in linea con i regolamenti. La proprietà sa come accontentare Carlo Ancelotti e questa campagna acquisti avrà tanto l'impronta dell'allenatore. Il Napoli ora deve vendere gli esuberi, c'è un lungo elenco di calciatori che non rientrano più nei piani. Ma la cosa che va detta è che il Napoli non svende, piuttosto vende alle sue condizioni".