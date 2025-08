Alvino: "Visto ieri De Bruyne? Chi l'ha già criticato si occupasse del curling..."

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io dico di non guardare il risultato, ma guardiamo come l'allenatore sta sperimentando. Conte sta provando a costruire un Napoli dominante e per far ciò c'è bisogno di lavorare molto. E i carichi di lavoro si sono visti. Lucca sa già come muoversi, è un finalizzatore e ieri si è visto. A zittire qualche voce fuori dal coro, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, ancora una volta Kevin De Bruyne ha dimostrato che l'età conta fino a un certo punto.

Quando hai la testa legata a quel calcio, a quei piedi la prestazione la porti sempre a casa. Penso che ci divertiremo parecchio con lui, perché KDB fa un altro sport col pallone tra i piedi. Chi l'ha criticato dovrebbe occuparsi più di carling che di calcio. Col Brest ho visto bene i brevilinei, ma è ovvio che sia così per una questione fisica".