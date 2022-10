Ambrosini: "Napoli squadra che esprime miglior calcio, è l'evidenza dei fatti"

"Il Napoli ha raggiunto una consapevolezza che non la fa tremare di fronte a nessuno".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Napoli oggi è la squadra che esprime il miglio calcio". Lo dice Massimo Ambrosini, opinionista Dazn, ai microfoni di Tuttosport: "L’evidenza dei fatti è il giusto merito da dare al proprio allenatore. Il Napoli ha raggiunto una consapevolezza che non la fa tremare di fronte a nessuno. Poi da qui in avanti ci sono tante componenti, ma oggi zero soggezione verso chiunque. Se nella scorsa stagione i campani non avessero perso due partite in casa delle ultime quattro se la sarebbero giocata sino alla fine, quindi sicuramente anche quest’anno possono dire la loro.

Kvara? Bisogna davvero fare i complimenti a chi lo ha scelto, a tutto l’ambiente Napoli per come ha gestito le varie partenze. Bravi Giuntoli e Spalletti. Il georgiano è forte, si sta imponendo: è giovane e ha margine di miglioramento".