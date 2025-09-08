Amelia: "Milinkovic-Savic aiuterà Meret a migliorarsi! Ormai l'alternanza è normale..."

Marco Amelia, ex portiere e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte ha lasciato la squadra così come stava, con Meret che sta giocando. Ma comunque Milinkovic-Savic può essere sfruttato in molte partite in cui il Napoli avrà bisogno delle sue qualità da portiere moderno. Ormai non c'è più titolarità fissa neanche tra i portieri e questo bisogna saperlo. Normale alternare anche i portieri, soprattutto se giochi anche le coppe.

La sensazione che ho è che Conte, prendendo Milinkovic-Savic, ha dato un segnale a tutti i calciatori, di tutti i ruoli, di doversi guadagnare il posto. La concorrenza di Milinkovic porterà Meret a migliorarsi. Credo che negli allenamenti si completino nel loro modo di essere portieri. Quindi penso che il Napoli abbia fatto bene".