Amoruso: "Gattuso piace ai tifosi, può essere una sorpresa. Ma Ancelotti non merita di lasciare"

Nicola Amoruso, ex ds del Palermo, ha parlato di Gattuso che ha conosciuto proprio in Sicilia nel 2013: "Di sicuro è un allenatore che piace alla piazza, su questo non ho dubbi. Ha grande grinta e questo piace ai tifosi. Non so, eventualmente, cosa potrebbe offrire al Napoli. Magari può essere una sorpresa, al Milan ha fatto buone cose, ma io ho un'altra idea...".

Quale? "Non credo sia giusto sostituire Ancelotti, anzi per me sarebbe clamoroso. Parliamo di un allenatore di grande esperienza che ha vinto ovunque. Certo, c'è un momento di difficoltà che dura da tanto tempo, ma non è lui la causa principale. Tutto nasce da una serie di episodi che hanno portato a questo momento critico".