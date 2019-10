Amoruso: "Gli azzurri mancano di cattiveria. Lozano? Non è il Lavezzi di turno"

Nicola Amoruso, ex calciatore è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, queste le sue parole: "La prestazione meno confortante è stata con il Cagliari. Gli azzurri mancano di cinismo. In più occasioni potevano fare gol e avremmo parlato di un altro Napoli. In questo deve crescere la società partenopea, con le vittorie contro le piccole si vincono i campionati.



Difficile giocare con le piccole? Diventa più difficile e servono le giocate dei campioni. Ho visto una mancata cattiveria degli azzurri ma la qualità del gioco era comunque buona.



Milik? Un giocatore di grande fisicità ha bisogno di minuti. La porta si restringe e devi essere infallibile in quelle poche situazioni che ti capitano. Il polacco spesso è stato messo in discussione ma per me è un calciatore che ha delle qualità.



Llorente? Lo spagnolo ha grande esperienza ma non è un grandissimo bomber. E' un punto di riferimento per tutta la squadra ma non ci aspettiamo da lui grappoli di gol ma un grande aiuto ai compagni.



Lozano? Il messicano ha buoni spunti e tanta qualità ma non eccelle in nulla. Ha bisogno di spazi e di trovare lo spunto giusto. Non ci aspettiamo il Lavezzi di turno".