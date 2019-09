Amoruso: "Llorente somiglia molto a Milik, solo Icardi sarebbe stato diverso"

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente somiglia molto per caratteristiche a Milik, sia fisicamente che tecnicamente. Quello che può portare in più è l'esperienza e la determinazione, ma non vedo grosse differenze con Milik. Se il Napoli avesse preso Icardi avrebbe avuto un centravanti diverso, mentre Llorente è uno che lega il gioco, combina con la squadra, proprio come Milik".