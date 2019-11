Amoruso: "Milan-Napoli crocevia particolare, fare risultato è l'unico antidoto per gli azzurri"

Nicola Amoruso, ex calciatore di Napoli e Juventus, ai parolato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Milan-Napoli è un crocevia particolare, si trovano in grande difficoltà neanche a metà campionato. Pioli è un bravo allenatore ma fatica e faticherà a costruire questa squadra, soprattutto nella mentalità. Il Napoli ha perso tanti punti, la loro situazione difficile comincia negli spogliatoi e nel club. I contrasti con la società possono succedere per pochi giorni ma in questo caso si trascina da settimane. Spero che si risolva, perché proseguire così non è nell’interesse di nessuno. C’è un po’ di confusione in questo Napoli e fare risultato è l’unico antidoto dopo tutto questo veleno”.