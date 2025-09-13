Amoruso su Lucca: "Gli serve tempo per entrare in condizione", poi cita Pellé

“I gol di Kean con la Nazionale confermano la qualità dell’attaccante. In tanti potevano avere dei dubbi di continuità dopo l’exploit dello scorso anno. E invece…Con l’Italia ha dimostrato di saper giocare anche in coppia con un altro attaccante. Se Pioli farà lo stesso, affiancandogli Piccoli, per la difesa del Napoli sarà un test molto difficile". Lo ha detto Lorenzo Amoruso nel suo intervento a Radio Marte in vista del match del Franchi.

"Il nuovo sistema di gioco del Napoli? Conte ha cercato ormai di adattarsi alle dinamiche di campionato. Ha giocatori bravi per adottare vari schemi e mette in condizione i giocatori di rendere al massimo. Sta migliorando la squadra, dandole altre chiavi di lettura per affrontare diversi tipi di avversari. Del resto i più bravi allenatori, come lui, sono quelli che sanno far rendere al massimo ciascun calciatore. Mi aspetto una Fiorentina maggiormente in condizione dopo le prime due gare: non sarà una squadra molto offensiva contro il Napoli, ma del resto anche gli azzurri non concederanno spazi.

Conte sa bene che i due attaccanti viola sanno tronare la profondità e gli spazi per fare male. Non mi preoccupa, in chiave Napoli, l’assenza di Rrhamani. Beukema ha disputato una stagione importante al Bologna. E’ migliorato e ha già affrontato avversari forti. Certo, mancherà un calciatore esperto come Rrhamani, la guida della difesa. Ma anche a Beukema piace parlare e tenere su la difesa. Lucca va atteso, la sua fisicità non gli consente di entrare subito in forma. Deve anche inserirsi nei meccanismi ma c’è Conte che fa rendere sempre al massimo gli attaccanti, li rende protagonisti. Anche Pellè in Nazionale, ad esempio, fece con lui bene perchè la punta creava gioco per i centrocampisti e per le ali”.