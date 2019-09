Ancelotti a KK: "Lozano formidabile nella profondità. Llorente? Non serve solo per i cross, sul Liverpool..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Italia rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Spiegazione sul modulo? Di solito si interpretano i sistemi di gioco con la fase d'attacco e si crea confusione. La fase offensiva cambia molto e anche oggi l'abbiamo fatta in modo diverso dalla normalità. Abbiamo cercato di giocare un po più allineati con Lozano e Mertens soprattutto perchè Lozano è molto bravo ad attaccare dietro.



Partita di stasera? Abbiamo rallentato il ritmo quando abbiamo cominciato a fare solo possesso e poca verticalizzazione. Nel primo tempo abbiamo subito qualche ripartenza in più e abbiamo perso qualche palla. Dobbiamo fare sempre un possesso efficace e verticale. Nel secondo tempo gli innesti dei giocatori freschi ha dato vivacità sia nella fase offensiva che difensiva.



Caratteristiche di Lozano e Llorente? Sono arrivati due giocatori nuovi con caratteristiche diverse da tutti gli altri. Lozano è un giocatore formidabile nella profondità, Llorente è un giocatore formidabile nel gioco, è un vero giocatore di calcio, la controlla, la tiene e mette la palla per gli altri. Il secondo gol è nato da un suo passaggio. Non dobbiamo fare l'errore che entra Llorente e mettiamo i cross.



Cartellino giallo? Ci sta era giusta, avevo avuto una reazione esagerata

Molte grandi stanno soffrendo? Si è vero molte grandi soffrono, non hanno ancora trovato i ritmi. L'unica squadra che li ha trovati è il Liverpool, sarà una partita molto difficile ma bella

Giochiamo con la migliore del mondo? Senza dubbi di essere smentiti giochiamo contro i campioni d'Europa, faremo una bella partita".