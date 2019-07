Ancelotti ammette: "Pochi giocatori e tanti giovani, dopo 7 giorni mi aspettavo questo..."

Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista (qui la versione integrale) nel dopo partita di Napoli-Benevento ai microfoni di Tv Luna: “La prima parte di partita è stata fatta abbastanza bene nella fase offensiva ma abbiamo sbagliato varie occasioni come l’anno scorso. Poi possiamo fare valutazioni individuali su giocatori come Gaetano e Tutino per capire se possiamo trattenere in rosa o mandarli a giocare in prestito. Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. Dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione. Abbiamo iniziato con pochi ragazzi, il grosso dei calciatori sta arrivando in questi giorni e in questa seconda parte alzeremo un po’ i carichi di lavoro".