Ancelotti, lo storico vice: "Fuga di notizie dallo spogliatoio non è un buon segnale. Sulla classifica..."

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex collaboratore storico di Ancelotti, Giorgio Ciaschini in merito al momento delicato del Napoli: “Quando le notizie escono fuori dallo spogliatoio non è un buon segno e questo prescinde da Ancelotti, vuol dire che qualcosa non funziona. Il Napoli non ha un giocatore simbolo, non può un singolo prendere in mano la situazione, ma tanti giocatori di qualità e tutti insieme possono lottare per qualsiasi obiettivo.

Classifica? Non mi preoccupa la distanza in campionato, ma serve un riferimento che in parte deve essere l’allenatore.