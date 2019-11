“Ancelotti uomo? Numero 1!”, Gianni Di Marzio replica alle accuse durissime di Fedele

Nel corso della trasmissione il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, c'è stato un botta e risposta tra l'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio e il dirigente Enrico Fedele: "Ancelotti come uomo e’ numero uno, lo dirò sempre” così Gianni Di Marzio all’accusa di Enrico Fedele durissimo contro Ancelotti: “Doveva dimettersi, mi ha deluso come uomo. La squadra l’ha delegittimato non andando il ritiro, i soldi non contano nel calcio”. Critiche all’uomo che hanno trovato in disaccordo tutto lo studio"