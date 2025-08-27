Anellucci: “Hojlund non ha dimostrato nulla dopo l’Atalanta! Ho molti dubbi…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, presidente dell’US Angri ed agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Elmas è la scelta giusta per il centrocampo del Napoli? “Elmas è un dodicesimo uomo ideale. Non è il sostituto di un giocatore preciso, ma può adattarsi a tanti ruoli davanti. Secondo me Conte lo vede soprattutto come alternativa sugli esterni: non ha lo strappo dell’ala pura, perché tende a rientrare, ma può giocare anche da interno di centrocampo o da trequartista. Nella sua breve parentesi in Italia ha fatto pure la seconda punta. È un calciatore che puoi utilizzare in base a ciò che ti serve durante la partita”.

Per caratteristiche tecniche Højlund può realmente sostituire Lukaku? “Sono due giocatori completamente diversi. Lukaku ha caratteristiche uniche e non è sostituibile da Højlund. Quest’ultimo è un giocatore di altro tipo e non ha ancora dimostrato continuità. Ti dico la verità: per me è un acquisto con molti punti interrogativi. Preferisco l’acquisto di Elmas, che considero più concreto ed utile al Napoli. C’è una regola nel calcio: per un attaccante, l’anno successivo alla stagione ‘boom’ è quello che conta di più. Højlund non ha dimostrato nulla da quando è andato via dall'Atalanta. Per questo resto dubbioso”.