Anellucci: "Ngonge non ha futuro al Napoli, bocciato da Conte per motivi extracalcistici"

Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenuto a “1 Football Club - speciale calciomercato”.

Cavani rimarrà al Boca?

“Abbiamo un rapporto di fratellanza con Edi. C’è grande affetto e un’amicizia che ci legherà per sempre. Credo rimarrà al Boca. Fisicamente sta molto bene e, soprattutto, è ancora mentalmente concentrato sul campo”

Musah sarà ancora rossonero?

“Musah è un prospetto che a me piace moltissimo. Fonseca credo possa dargli ancora maggiore spazio di quello avuto nella passata stagione”

Con l’acquisto di Soulè da parte della Roma, aumentano le probabilità di vedere Chiesa con la maglia del Napoli?

“Ho sempre sostenuto che, senza la Roma, Chiesa non si sarebbe mai mosso dalla Juve. Credo, pertanto, che l’esterno rimarrà a Torino. Thiago Motta non può non dargli un’opportunità. Se tornasse ad essere un giocatore devastante, non si potrebbe non puntare su di lui. Rinnovo? È anche un gioco delle parti. Nessuno può sapere come stanno le cose. Quando eravamo a Napoli e discutevamo dei rinnovi, c’erano sempre notizie fantomatiche che non rappresentavano la realtà. Tuttavia, se dovesse interrompersi il rapporto, il Napoli sarebbe obbligato a puntare su Federico”

Ci sono altre novità sul mercato del Napoli?

“Credo che Ngonge non abbia molto futuro nel Napoli di Conte. La bocciatura del tecnico si deve a fattori extracalcistici. Anche Raspadori potrebbe partire se dovessero arrivare offerte importanti”