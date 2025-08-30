Anguissa a Dazn: "Cagliari ha difeso benissimo, è stata dura! Ci siamo battuti bene"

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e match-winner stasera contro il Cagliari, a fine partita è intervenuto a caldo al microfono di DAZN: "Siamo contenti perché abbiamo vinto nel finale. E' stata una partita difficile perché il Cagliari ha difeso benissimo, ma ci siamo battuti e abbiamo vinto".

Gol nel finale come al Parma: messaggio alle rivali? "Abbiamo lavorato da squadra e bisogna continuare così, pensiamo a noi stessi. Siamo qui sempre per i tifosi e faremo di tutto per vincere sempre in casa".