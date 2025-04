Apuzzo su Lukaku: "Altro che prova insufficiente, avete visto cos'ha fatto con Maripan?"

Ernesto Apuzzo, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La prova di Lukaku non è stata assolutamente insufficiente, per me è da 6 tranquillamente. E’ il centravanti della prima in classifica, ha un grande peso sul gioco del Napoli.

Con il Torino si è fatto anticipare un paio di volte, ma ha messo in imbarazzo Maripan che mi sembra un calciatore importante. Per un centravanti che Lobotka? Per me parte sempre dal 6.5 in pagella”.