"Arbitro, proteggi i miei piedi": il retroscena di Casarin su Maradona

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport l’ex arbitro Paolo Casarin ha svelato un episodio riguardante Diego Armando Maradona: "Le scarpe dei giocatori. Tempo fa ho avuto la possibilità di vedere da vicino gli scarpini che calzano i calciatori di oggi: leggerissimi, sottili. Un tempo le scarpe avevano più struttura, erano maggiormente protettive. Oggi sono troppo leggere. Non tutelano, non proteggono, sono inadeguate agli urti, ai contrasti. Avevo un rapporto fantastico con Maradona e sa co sami disse quando tornò da quel gravissimo infortunio?».

Sveli tutto.

"Arbitro, proteggimi i piedi… Io l’ho arbitrato tante volte Diego e prima delle gare gli dicevo sempre di allacciarsi le scarpe. Lui mi rispondeva “Non ti preoccupare Paolo”. E io:ma come non mi preoccupo? Lui era Maradona, ma tutto questo racconto nasce per dire che l’incolumità va preservata e che le calzature di oggi sono poco protettive".